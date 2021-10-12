Цхинвал, 12 октября, 2021, 12:31 — ИА Регнум. В Южной Осетии в течение прошедших суток выявили 43 новых случая заражения коронавирусом в результата 218 лабораторных исследований. Об этом руководитель Югосетпотребнадзора Марина Кочиева 12 октября сообщила агентству «Рес».

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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За время пандемии в республике выявили 6947 носителей SARS-CoV-2, из них 5490 выздоровели, в том числе 30 — за последние сутки. Под наблюдением медиков находятся 1457 носителей коронавируса.

Днём ранее, в Южной Осетии выявили 97 случаев заражения коронавирусом. 30 человек за это время были признаны выздоровевшими.

Стоит отметить, что в пресс-службе минздрава Южной Осетии также сообщили о росте количества вызовов скорой помощи в республике. За последний месяц нагрузка выросла на 50% из-за ухудшения эпидобстановки.