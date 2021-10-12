Амурская область, 14 октября, 2004, 05:07 — ИА Регнум. 13 октября предприниматели приморского города Находки прекратили свою работу, в городе не работали кафе, магазины, и другие коммерческие учреждения. Забастовка продолжалась с 11 до 12 часов дня.

Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, бизнесмены протестовали против повышения единого налога на вмененный доход. Так как правительством России были внесены изменения в налоговый кодекс, то с 1 января 2005 года все предприниматели, работающие с ЕНВД, будут платить в полтора раза больше.

Предприниматели хотели добиться, чтобы приморские депутаты вышли с предложением к федеральной власти об изменении уплачиваемого налога через коэффициенты.

Законодатели Приморья в свою очередь решили еще раз пересмотреть решение об увеличении единого налога на вмененный доход. 20 октября Законодательное Собрание рассмотрит данный вопрос на заседании.

"С перерасчетом ставок у депутатов пока что полной ясности нет. Ставки базовой доходности по каждому виду деятельности для всех определили в Москве. Регионам оставили право их уменьшить. Коэффициенты должны учесть различные параметры: вид деятельности, месторасположение и так далее. Но нужно четко понимать, что налоговые поступления пойдут в бюджеты муниципальных образований. Позиция комитета по бюджетно-налоговой политике однозначна - налог на вмененный доход для бизнеса удобен. Потому что он всем выгоден. Когда мы вводили его в крае, нас критиковали. За низкие ставки по бензоколонкам, например. Но первые же платежи показали, что общий объем поступлений в бюджет от этого только увеличился", - прокомментировал председатель комитета по бюджетно-налоговой политике и финансовым ресурсам Юрий Серебряков.