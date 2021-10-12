Москва, 12 октября, 2021, 12:12 — ИА Регнум. Лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский обратил внимание на то, что в зале заседаний отсутствуют 23 депутата, передает корреспондент ИА REGNUM 12 октября.

Ldpr.ru Владимир Жириновский

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«Смотрите, 23 отсутствуют. Они, что, прогуляли первое заседание? Да они с радостью бы пришли», — уверен Жириновский.

«Они больны этой страшной болезнью, 5% уже болеют. Они еще ни одного часа не провели здесь», — сказал парламентарий.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил о 70% вакцинированных парламентариев, отметил, что этого недостаточно и призвал к вопросу вакцинации от коронавируса подойти со всей ответственностью.