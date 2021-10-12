Куала-Лумпур, 12 октября, 2021, 12:09 — ИА Регнум. Малайзия призывает страны Юго-Восточной Азии объединиться, чтобы отреагировать на партнерство AUKUS между Австралией, Соединенными Штатами и Великобританией, сообщает CNN Indonesia.

Cn.nhandan.org.vn АСЕАН

Один из проектов AUKUS — это план строительства атомной подводной лодки в Австралии при поддержке Великобритании и США.

Министр обороны Малайзии Хишаммуддин Хусейн заявил, что его встреча с представителями Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), запланированная на следующий месяц, предоставит АСЕАН возможность обратиться к проекту AUKUS.

«Наша конечная цель заключается в обеспечении региональной стабильности, независимо от баланса сил между США или Китаем», — заявил министр обороны Малайзии.

Напомним, ранее министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди также выразила обеспокоенность тем, что трехстороннее соглашение между Австралией, США и Великобританией может усилить напряженность в Индо-Тихоокеанском регионе.