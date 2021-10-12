Великий Новгород, 12 октября, 2021, 12:05 — ИА Регнум. За последние сутки в Новгородской области подтвердили 191 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Это на два случая больше, чем в предыдущий день, сообщили 12 октября в областном оперштабе.

(сс) Е. Самарин. Mos.ru Тестирование на COVID-19

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: замаячили обязательная вакцинация и «дистант»?»

Больше всего новых случаев — в Великом Новгороде (57) и Боровичском районе (32).

Всего в регионе за время пандемии заразились 46 238 человек, выздоровели 42 814 человека, в том числе 175 выписаны за минувшие сутки. Умерли от ковида 463 человека, за последние сутки летальных случаев не было.

Напомним, власти Новгородской области ужесточили ограничительные меры, ввели обязательную вакцинацию для ряда категорий населения и установили посещение общественных мест только по предъявлении QR-кодов.

Читайте также: QR-код для общественных мест стал обязательным в Новгородской области