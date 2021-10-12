Тбилиси, 12 октября, 2021, 12:00 — ИА Регнум. Многие преподаватели в Грузии отказываются прививаться от COVID-19. Об этом заявил журналистам глава Национального центра контроля заболеваний (NCDC) Амиран Гамкрелидзе.

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«Во многих странах ввели обязательную вакцинацию преподавателей. Мы пытались это внедрить, но большая часть педагогов выразила резкий протест по этому поводу», — сказал Гамкрелидзе.

Врач назвал такую позицию «нездоровой» и заявил о важности вакцинации. Также он заявил, что нужно привить всех родителей учеников и студентов.

Стоит отметить, что Гамкрелидзе является сторонником введения обязательной вакцинации от COVID-19 в Грузии. В минздраве республики выступают за то, чтобы прививки были добровольными. Многие медики в стране также отказываются прививаться от COVID-19.