Ростов-на-Дону, 12 октября, 2021, 11:50 — ИА Регнум. В Ростовской области за последние сутки положительный результат теста на коронавирус получили 534 человека. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 12 октября. Это на шесть случаев заражения меньше, чем днём ранее.

Kurganobl.ru Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: замаячили обязательная вакцинация и «дистант»?»

Новые носители коронавируса выявлены во всех городах и районах Ростовской области. Наибольший прирост установлен в Ростове-на-Дону (177), Шахтах и Таганроге (по 17), Волгодонске и Новочеркасске (по 16), Новошахтинске (15), Азове и Каменске-Шахтинском (по 14). Более 16% заразившихся — люди старше 66 лет, 20% — дети.

За весь период пандемии в Ростовской области подтверждено 144 839 случаев заражения коронавирусом. Выписаны с выздоровлением 124 115 пациентов.