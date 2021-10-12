Москва, 12 октября, 2021, 11:49 — ИА Регнум. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Москве за последние сутки выросло на 4699, сообщает 12 октября столичный оперштаб.

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«В Москве выявлено 4699 новых случаев заражения коронавирусом», — рассказали в штабе.

Это меньше, чем днём ранее, 11 октября. Тогда исследования подтвердили 5002 случая заражения.

Госпитализация потребовалась 1375 пациентам, на ИВЛ находятся 536 человек. За сутки от ковида скончались 70 человек.