Больницу в Коммунарке стремительно заполняют COVID-пациенты
Москва, 12 октября, 2021, 11:53 — ИА Регнум. Пациенты с коронавирусной инфекцией стремительно заполняют койки в больнице, расположенной в московском посёлке Коммунарка. Об этом сообщил 12 октября главный врач медучреждения Денис Проценко в своём телеграм-канале.
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По его словам, многим больным требуется реанимация. Обострение ситуации с COVID-19 врач объяснил тем, что доля вакцинированных людей пока слишком невелика.
«Но «красная зона» нашей Коммунарки сомнений не оставляет, вирус снова перешёл в наступление», — написал Проценко.
Он добавил, что нужна ранняя диагностика заболевания, это позволит оперативно прерывать цепочки заражений.
Как сообщало ИА REGNUM, за сутки 11 октября в России зафиксировано 973 смерти среди пациентов с коронавирусом, это самая высокая цифра с начала пандемии. Днём ранее смертельных случаев было 957. Всего по стране скончались 218 345 COVID-пациентов.
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