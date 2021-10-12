Москва, 12 октября, 2021, 11:53 — ИА Регнум. Пациенты с коронавирусной инфекцией стремительно заполняют койки в больнице, расположенной в московском посёлке Коммунарка. Об этом сообщил 12 октября главный врач медучреждения Денис Проценко в своём телеграм-канале.

Kremlin.ru Денис Проценко

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По его словам, многим больным требуется реанимация. Обострение ситуации с COVID-19 врач объяснил тем, что доля вакцинированных людей пока слишком невелика.

«Но «красная зона» нашей Коммунарки сомнений не оставляет, вирус снова перешёл в наступление», — написал Проценко.

Он добавил, что нужна ранняя диагностика заболевания, это позволит оперативно прерывать цепочки заражений.

Как сообщало ИА REGNUM, за сутки 11 октября в России зафиксировано 973 смерти среди пациентов с коронавирусом, это самая высокая цифра с начала пандемии. Днём ранее смертельных случаев было 957. Всего по стране скончались 218 345 COVID-пациентов.

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