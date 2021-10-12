Санкт-Петербург, 12 октября, 2021, 11:50 — ИА Регнум. За истекшие сутки в Петербурге лабораторным путем подтверждено 2158 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщили 12 октября в федеральном оперштабе. Общее число установленных фактов заражения коронавирусом в городе за время пандемии составило 649 781 случай.

(сс) Максим Мишин. mos.ru Лаборатория

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Суточная выявляемость за 11 октября снизилась на 773 случая, однако это снижение связано с особенностями учета инфицированных в начале новой недели, а не с улучшением эпидемической ситуации.

За сутки в Петербурге от COVID-19 скончались 62 пациента, на одного человека меньше, чем умерло сутками ранее. Всего от ковида город потерял уже 22 571 жителя. Показатель смертности составляет 421,7 на 100 тыс. населения, это самый высокий уровень смертности от COVID-19 в России.

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За сутки выписаны по выздоровлению 2459 человек, общее число переболевших в Петербурге составляет 598 194 человека.