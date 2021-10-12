Суточный прирост заражений коронавирусом в РФ начал снижаться
Москва, 12 октября, 2021, 11:44 — ИА Регнум. В России за последние сутки число выявленных заражений коронавирусом выросло на 28 190 случаев, следует из свежей статистики по заболеваемости, опубликованной 12 октября федеральным оперативным штабом.
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Это существенно меньше, чем накануне, 11 октября, когда исследования подтвердили 29 409 новых заражений. Всего в России с начала пандемии выявили 7 832 964 случая заражения вирусом.
Среди регионов по-прежнему лидирует Москва, в которой, впрочем, произошло некоторое снижение суточного прироста — 4699 новых случаев против 5002. В первой тройке оказались также Санкт-Петербург и Подмосковье.
Отметим, что в минувшие сутки зафиксирован абсолютный максимум по суточной смертности.