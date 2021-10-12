В Свердловской области выявили уже 145 тыс. носителей коронавируса
Екатеринбург, 12 октября, 2021, 11:44 — ИА Регнум. В Свердловской области 11 октября было выявлено 564 новых случая COVID-19. Эти официальные данные сообщает оперштаб.
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Коронавирус
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Из них в Екатеринбурге 140. Всего в регионе обнаружили уже 145 450 заразившихся коронавирусом.
Выздоровели 133 606 гражданина. А от COVID-19 скончались уже 6817.