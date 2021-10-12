Екатеринбург, 12 октября, 2021, 11:44 — ИА Регнум. В Свердловской области 11 октября было выявлено 564 новых случая COVID-19. Эти официальные данные сообщает оперштаб.

Pixabay.com Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: замаячили обязательная вакцинация и «дистант»?»

Из них в Екатеринбурге 140. Всего в регионе обнаружили уже 145 450 заразившихся коронавирусом.

Выздоровели 133 606 гражданина. А от COVID-19 скончались уже 6817.