Берлин, 12 октября, 2021, 11:23 — ИА Регнум. Американский предприниматель Илон Маск запустит в производство марку пива от его компании Tesla. Об этом 11 октября сообщило издание vc.ru.

Brian Solis Илон Маск

По данным издания, бренд будет называться GigaBier. Производство и продажа пива планируются в Германии.

Ранее Илон Маск заявил о скором запуске завода по производству электромобилей в Берлине (Германия). Первые партии готовой продукции сойдут с конвейера уже ноябре 2021 года.