Москва, 12 октября, 2021, 11:26 — ИА Регнум. Специалисты Роскачества изучили 28 цифровых приложений для доставки продуктов питания и выбрали лучшие из них. Эксперты учитывали удобство, информационную безопасность, производительность и надёжность интернет-приложений, сообщает 12 октября пресс-служба организации.

Дарья Драй ИА REGNUM Доставка еды

«Лучшими по совокупности всех критериев признаны приложения «ВкусВилл», Ozon, «Перекресток» и «СберМаркет» на Android, «ВкусВилл», Ozon и «Перекресток» на iOS», — говорится в сообщении.

В Роскачестве уточнили, что половина из проверяемых приложений работает с операционной системой Android, другая половина создана для iOS. Всего учитывались 180 критериев, например, функциональность, возможности регистрации и поиска, способы оплаты.

Так, больше всего способов оплаты предусмотрено для пользователей «Яндекс.Лавки» и «ВкусВилла», ограниченнее всего возможности оплаты у приложений «Мой Ашан» и METRO.

Большинство приложений признаны весьма безопасными с точки зрения передачи информации, но лучший результат — у приложения «Мой Ашан». Указано также, что ни одно из проверенных приложений не получило отрицательной рекомендации.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Роскачестве изучили образцы свиной тушёнки. В них не нашли превышений вредным веществам, но обнаружили недовес по мясу.

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