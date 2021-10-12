Минск, 12 октября, 2021, 11:07 — ИА Регнум. Три фигуранта дела Белгазпромбанка, которым была изменена мера пресечения, вышли из СИЗО в Минске. Об этом 12 октября сообщает пресс-служба штаба кандидата в президенты на выборах президента Белоруссии 2020 года Виктора Бабарико в своем Телеграмм-канале.

Belgazprombank.by Здание Белгазпромбанка

«Из СИЗО вышли подруга семьи Виктора Бабарико, его помощник и друг Светлана Купреева. Светлане Купреевой, Дмитрию Карако и Дмитрию Жердецкому изменили меру пресечения — они находятся дома со своими близкими. Связи с ними пока нет», — говорится в сообщении.

Кроме того, уточняется, что в настоящее время в СИЗО белорусского КГБ находится сын Виктора Бабарико — Эдуард Бабрико.

Отметим, в июле 2020 года белорусский КГБ возбудил уголовное дело по статьям «Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере», «Легализация средств, полученных преступным путем в особо крупном размере» против Белгазпромбанка, а позднее задержал его главу Виктора Бабрико, баллотировавшегося в президенты Белоруссии, а также его сына Эдуарда. Всего по этому делу было арестовано около 30 человек, часть из них были приговорены к срокам от трех до шести с половиной лет лишения свободы.