Москва, 12 октября, 2021, 11:11 — ИА Регнум. В разных регионах России дилерские центры устанавливают свою стоимость дополнительного оборудования на автомобили. Об этом сообщил эксперт Артём Самородов в интервью Autonews.

Автомобили

Самородов отметил, что связано это с нехваткой машин у дилеров из-за снижения объёмов производства. Таким образом, приобрести автомобиль без дополнительного оборудования будет невозможно пока продолжается этот дефицит, сказал эксперт.

Кроме того, эксперт отметил, что такая ситуация также выгодна автопроизводителям. А вот дилеры за прошедший год уже получили прибыль, которая превышает заработок за предыдущие три года.

«Логика объясняется рублем. Если покупают — значит, продаем», — отметил Самородов.

При этом, по его словам, есть регионы, где стоимость дополнительного оборудования составляет 400−500 рублей, а в других — только 80−100 тыс. рублей.

Напомним, в сентябре 2021 года на российском авторынке зафиксирован рост цен на новые автомобили 21 марки.

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