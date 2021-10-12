Ростов-на-Дону, 12 октября, 2021, 11:01 — ИА Регнум. В Ростовской области в связи с ухудшением эпидемической обстановки могут ввести QR-коды при посещении гостиниц, кинотеатров и театров, а также торгово-развлекательных центров. Это предложение было выдвинуто в ходе заседания регионального оперштаба.

QR-код

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Главный санитарный врач ростовской области Евгений Ковалёв считает необходимым усилить ковид-ограничения. В частности, ввести систему QR-кодов о вакцинации или перенесённом COVID-19 за последние полгода в других организациях.

ИА REGNUM сообщало, что предложения об усилении коронавирусных ограничений будут изучены и представлены к рассмотрению.