Брянск, 12 октября, 2021, 11:11 — ИА Регнум. В Брянской области 12 октября подтверждено 303 новых случая заражения коронавирусом, что на четыре больше, чем за предыдущие сутки. Выписали после лечения ещё 166 человек, 12 пациентов скончались от осложнений, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

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С начала пандемии в Брянской области выявлено 68 730 носителей инфекции. Справились с заражением 62 972 жителя. От осложнений, вызванных COVID-19, скончались 1 589 человек.

За сутки лаборатории проверили 2 374 теста, всего в регионе выполнено 845 766 исследований на коронавирус.