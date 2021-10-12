Тбилиси, 12 октября, 2021, 10:40 — ИА Регнум. В Грузии в течение последних суток в ходе 47 723 исследований на SARS-CoV-2 выявили 4775 случаев заражения коронавирусом. Эту информацию 12 октября обнародовали на официальном сайте правительства страны Stopcov.ge.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего на текущую дату в стране выявили 640 358 человек, у кого тест на коронавирус дал положительный результат. Из них 603 995 победили инфекцию, в том числе 1623 — за последние сутки.

За время пандемии в Грузии зарегистрировали 9306 случаев смерти пациентов с диагнозом COVID-19, в том числе 37 скончались в течение последних суток. В стационаре на лечении находятся 4616 пациентов, в оборудованных гостиницах — 749.

Днём ранее в Грузии после проведения 17 711 тестов выявили 1530 носителей SARS-CoV-2. Выздоровевшими медики признали 1848 человек, умерли за сутки 23 пациента с COVID-19.