Ростов-на-Дону, 12 октября, 2021, 10:34 — ИА Регнум. В Ростовской области расширен список муниципальных образований, попавших в «красную» зону по коронавирусу. Об этом сообщается на сайте донского правительства.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Так, согласно мониторингу ситуации (COVID-светофору), в список территорий, где обстановка с распространением коронавируса наиболее сложная, вошли 25 муниципальных образований. Среди них — Ростов-на-Дону, Донецк, Зверево и 22 муниципальных района.

ИА REGNUM сообщало, что из-за ухудшения эпидемической обстановки в Ростовской области будет проработан вопрос об ужесточении коронавирусных ограничений. Рассмотреть возможность усиления ковид-запретов поручено в течение недели. При этом ранее донской губернатор заявил, что на Дону нет предпосылок для введения локдауна из-за COVID-19.