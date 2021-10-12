Белград, 12 октября, 2021, 10:14 — ИА Регнум. Главы МИД Азербайджана и Сербии Джейхун Байрамов и Никола Селакович подписали в Белграде соглашение о взаимной отмене виз для граждан двух стран. Об этом сообщает пресс-служба азербайджанского дипломатического ведомства.

Picserver.org Без виз

Сообщается, что участники переговоров также подписали меморандум о взаимопонимании. Документ предусматривает консульское сотрудничество между внешнеполитическими ведомствами двух стран.

По данным пресс-службы, в ходе визита азербайджанской делегации в Белград министр оборонной промышленности Азербайджана Мадат Гулиев и министр обороны Сербии Небойша Стефанович подписали соглашение о военно-техническом сотрудничестве.

Напомним, Байрамов посетил Сербию в честь 60-летия учреждения Движения неприсоединения. В нём участвуют представители 105 стран. Россия впервые участвует в саммите в качестве наблюдателя.