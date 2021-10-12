Москва, 12 октября, 2021, 10:09 — ИА Регнум. Московский ЦСКА одержал победу над «Спартаком» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча завершилась со счётом 1:0.

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В составе ЦСКА единственную шайбу забросил нападающий Сергей Плотников на 20-й минуте.

Голкипер ЦСКА Адам Рейдеборн отыграл «на ноль», отразив все 25 бросков по своим воротам.

ЦСКА в седьмой раз подряд обыграл «Спартак» в КХЛ. Предыдущий матч прошёл 16 сентября, тогда «армейцы» победили со счётом 5:3.

На сегодняшний день ЦСКА занимает четвёртое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ, на счету команды 22 очка. «Спартак» идёт на седьмом месте Западной конференции с 16 очками.

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