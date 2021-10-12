Ростов-на-Дону, 12 октября, 2021, 10:09 — ИА Регнум. Из-за роста числа пациентов с коронавирусом в Ростовской области расширят коечный фонд. Такая возможность будет изучена в кратчайшие сроки, было заявлено в ходе заседания регионального оперштаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Нагрузка работающих отделений для лечения COVID-19 на Дону колоссальная — превышает 90%. Решается вопрос об открытии дополнительных ковидных госпиталей в шести муниципальных образованиях, где ситуация с коронавирусом наиболее сложная.

Ранее в Ростовской области было развёрнуто более 4,5 тыс. коек для пациентов с COVID-19. В настоящее время лечение в стационарах получают около 4,6 тыс. человек.