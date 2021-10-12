Ростов-на-Дону, 12 октября, 2021, 10:00 — ИА Регнум. В Ростовской области будет проработан вопрос об ужесточении коронавирусных ограничений. Об этом шла речь на заседании регионального оперштаба. Рассмотреть возможность усиления ковид-запретов поручено в течение недели.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Ввести дополнительные ограничения предложено в связи с ростом числа заражений коронавирусом. Показатель увеличился как среди пожилых людей, так и среди детей.

«Каждый руководитель, сотрудник на своём месте должен проанализировать, что можно и нужно сделать, чтобы ситуация изменилась. Необходимо детально рассмотреть меры по контролю за санитарно-эпидемиологической обстановкой и, если ситуацию не переломить, придётся вводить дополнительные ковидные ограничения», — сказал донской губернатор Василий Голубев.

ИА REGNUM сообщало, что ранее губернатор Ростовской области заявил, что на Дону нет предпосылок для введения локдауна из-за COVID-19. При этом в Ростовской области суточный рекорд по коронавирусу обновляется практически ежедневно.