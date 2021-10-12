Тирасполь, 12 октября, 2021, 09:55 — ИА Регнум. В ходе 431 исследования в лабораториях Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) за последние сутки медики выявили 145 случаев заражения коронавирусом. Об этом 12 октября сообщает пресс-центр МВД ПМР.

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Всего, согласно официальным данным, за время пандемии в республике выявили 59 311 носителей SARS-CoV-2. Из них победили инфекцию 54 657 человек, в том числе 135 — за последние сутки.

В общей сложности в ПМР зафиксировали 1394 случаев смерти пациентов с диагнозом COVID-19. В течение последних суток зарегистрировали пять таких случаев.

Днём ранее в Приднестровье провели 821 исследование на SARS-CoV-2 и выявили 263 случая заражения коронавирусом. За сутки выздоровели 240 человек. В республике зафиксировали пять случаев смерти пациентов с COVID-19.