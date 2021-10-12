Москва, 12 октября, 2021, 09:55 — ИА Регнум. Министры обороны России и Армении Сергей Шойгу и Аршак Карапетян провели переговоры в Москве. Об этом 12 октября сообщает пресс-служба армянского минобороны.

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«В ходе встречи был обсуждён ряд вопросов, касающихся армяно-российского сотрудничества в сфере обороны, армяно-азербайджанской пограничной ситуации и региональной безопасности», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 октября стало известно, что встреча президента России Владимира Путина и премьер-министра Армении Никола Пашиняна, которая состоится 12 октября в Москве, будет посвящена реализации договорённостей по Нагорному Карабаху.