Киев, 12 октября, 2021, 09:51 — ИА Регнум. На Украине с первого дня избрания Владимира Зеленского президентом страны воцарилась «анекдотическая ситуация». Об этом заявил советник главы офиса украинского лидера Алексей Арестович.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

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«С первого дня избрания Зеленского и по сей день — внутренняя украинская оппозиция обвиняет президента и всю команду в том, что мы (официальный Киев — Прим. ИА REGNUM) сдаём интересы Украины в пользу России», — пояснил Арестович в эфире телеканала «Наш».

С другой стороны, по его словам, Москва заявляет, что «Зеленский не продвигается», поэтому «не интересно разговаривать, потому что нет результата».

Советник главы государства отметил, что Россия готова восстановить дипломатические и экономические связи, при этом посетовал, что Москва не желает обсуждать Крым.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее зампред Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что переговоры Москвы с нынешним руководством Украины являются бессмысленными и даже вредными. По его мнению, во главе Украины в настоящее время стоят «невежественные и необязательные люди», постоянно меняющие свою позицию по желанию заокеанских хозяев и в угоду политической конъюнктуры.