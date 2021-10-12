Лондон, 12 октября, 2021, 09:52 — ИА Регнум. Власти Великобритании серьёзно ошиблись, когда не торопились водить первый локдаун из-за распространения коронавируса. Об этом говорится в докладе Палаты общин, Специального комитета по вопросам науки и технологий и Специального комитета по вопросам здравоохранения при палате.

Graeme Maclean Вестминстерский дворец, место заседаний обеих палат парламента Великобритании

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Программа вакцинации от COVID-19 названа в докладе одной из самых эффективных инициатив в британской истории, тогда как отсрочка первого локдауна — «серьёзной ошибкой». Релиз о докладе опубликован на сайте парламента страны.

Авторы доклада отметили, что полный локдаун был «неизбежен», учитывая отсутствие масштабных систем тестирования и отслеживания, а также эффективного контроля на границе. Однако власти Британии избрали «фаталистический подход» — они сочли, что коллективный иммунитет сформируется неизбежно.

Члены парламента утверждают в докладе, что министры поступили верно, широко поддержав разработку вакцин от коронавирусной инфекции.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Великобритании предположили, что коронавирус SARS-CoV-2 образовался в организме инфицированного в 2012 году китайского шахтера.

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