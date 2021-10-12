Москва, 12 октября, 2021, 09:31 — ИА Регнум. Экономист, депутат Госдумы от «Справедливой России» Михаил Делягин займется альтернативным федеральным бюджетом на 2022−2024 годы. Как передает корреспондент ИА REGNUM 12 октября, об этом сообщил лидер партии Сергей Миронов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Михаил Делягин

«Ему поручено заниматься альтернативным бюджетом, который традиционно готовит наша фракция», — сообщил Миронов.

Усиление социальной защиты граждан и поддержка реального сектора экономики должны стать главными приоритетами федерального бюджета на 2022 год и плановый период до 2024 года, считает парламентарий.

Ранее правительство РФ внесло в Госдуму проект федерального бюджета на 2022−2024 годы. Предлагается, что в следующие два года бюджет будет профицитным. Доходы в 2022 году составят 25,02 трлн рублей, в 2023 году — 25,54 трлн рублей, в 2024 году — 25,83 трлн рублей.

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