Делягин подготовит альтернативный проект федерального бюджета-2022
Москва, 12 октября, 2021, 09:31 — ИА Регнум. Экономист, депутат Госдумы от «Справедливой России» Михаил Делягин займется альтернативным федеральным бюджетом на 2022−2024 годы. Как передает корреспондент ИА REGNUM 12 октября, об этом сообщил лидер партии Сергей Миронов.
«Ему поручено заниматься альтернативным бюджетом, который традиционно готовит наша фракция», — сообщил Миронов.
Усиление социальной защиты граждан и поддержка реального сектора экономики должны стать главными приоритетами федерального бюджета на 2022 год и плановый период до 2024 года, считает парламентарий.
Ранее правительство РФ внесло в Госдуму проект федерального бюджета на 2022−2024 годы. Предлагается, что в следующие два года бюджет будет профицитным. Доходы в 2022 году составят 25,02 трлн рублей, в 2023 году — 25,54 трлн рублей, в 2024 году — 25,83 трлн рублей.
Читайте также:СР готовит свой вариант федерального бюджета — 2022