Баку, 12 октября, 2021, 09:22 — ИА Регнум. В Азербайджане медики в течение суток 11 октября выявили 611 случаев заражения коронавирусом по результатам проведения 5575 тестов. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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За время пандемии в республике выявили 492 790 носителей SARS-CoV-2, из них признали выздоровевшими 473 661 человека, в том числе 638 — за последние сутки. Под наблюдением медиков находятся 12 452 носителя коронавируса.

Всего в стране скончались 6677 пациентов с диагнозом COVID-19, в том числе 13 — за последние сутки.

Днём ранее в Азербайджане сообщили о 1032 выявленных случаях заражения коронавирусом за сутки в результате 8385 тестов. Выздоровевшими медики признали 1043 человека. Скончались десять пациентов с диагнозом COVID-19.