Индиан-Уэллс, США, 12 октября, 2021, 08:57 — ИА Регнум. Российский теннисист Аслан Карацев одержал победу над представителем Канады Денисом Шаповаловым в матче третьего круга турнира серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США). Встреча продолжалась 1 час 36 минут и завершилась со счётом 7:5, 6:2.

(сс) Steven Pisano Аслан Карацев

Карацев ни разу не подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал 3 из 9 брейк-пойнтов. На счету его соперника 12 эйсов, четыре ошибки на подаче и ни одного брейка.

В четвёртом круге Карацев сыграет с польским теннисистом Хубертом Хуркачем.

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