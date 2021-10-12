Сухум, 12 октября, 2021, 08:50 — ИА Регнум. 152 новых случая заражения коронавирусом выявили медики в Абхазии в течение 11 октября в ходе 577 медицинских исследований. Сообщение об этом опубликовал оперативный штаб республики по защите населения от SARS-CoV-2.

Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: медики призывают к «радикальным решениям» — все новости»

Всего, согласно официальным данным, в медучреждениях республики разместили 273 пациента с подтверждённым диагнозом COVID-19. В тяжёлом состоянии из них — 38 человек.

С начала пандемии в Абхазии выявили 28 932 носителя SARS-CoV-2. Из них 24 067 признаны выздоровевшими, в том числе 254 — за прошедшие выходные. Всего в стране зарегистрировали 425 случаев смерти пациентов с диагнозом COVID-19. За последние двое суток было четыре таких случая.

В течение предыдущего дня в Абхазии не проводили тестов на коронавирус. 9 октября в республике сообщили, что за сутки выявили 119 новых носителей SARS-CoV-2 в результате 392 исследований. Случаев смерти пациентов с диагнозом «коронавирусная инфекция» не было.