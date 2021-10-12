Хабаровск, 12 октября, 2021, 08:53 — ИА Регнум. На трассе Хабаровск — Владивосток 11 октября произошло жуткое ДТП с битумовозом.

Yarnews.net Последствия аварии

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По сообщениям в региональных телеграм-каналах, авария произошла на одном из крутых поворотов трассы «Уссури» — бочку с горячим битумом занесло, водитель не справился с управлением и большегруз скатился в кювет. Из цистерны битум потёк в лес. Машина, как пишут очевидцы, «в лохмотья».

На опубликованном видео есть и погибший водитель — от удара, в процессе ДТП, молодого парня разорвало на части.

Как сообщало ИА REGNUM, легковой автомобиль столкнулся с двумя грузовиками 11 октября в Шебекино Белгородской области.