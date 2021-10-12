Трюдо поздравил Дэвида Карда с присуждением Нобелевской премии по экономике
Оттава, 12 октября, 2021, 08:40 — ИА Регнум. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо поздравил канадско-американского экономиста Дэвида Карда, который вместе с американскими исследователями Джошуа Ангристом и Гвидо Имбенсом удостоился Нобелевской премии по экономике. Об этом говорится в заявлении главы канадского правительства.
По его словам, работа Карда бросила вызов существующим представлениям в области причинно-следственной связи между занятостью и зарплатой, «значительно повысив понимание рынка труда за последние несколько десятилетий».
Как сообщало ИА REGNUM, половину премии получит Кард за его «эмпирический вклад в экономику труда». Вторую половину вручат Ангристу и Имбенсу «за их методологический вклад в анализ причинно-следственных связей».
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