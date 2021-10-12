Оттава, 12 октября, 2021, 08:40 — ИА Регнум. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо поздравил канадско-американского экономиста Дэвида Карда, который вместе с американскими исследователями Джошуа Ангристом и Гвидо Имбенсом удостоился Нобелевской премии по экономике. Об этом говорится в заявлении главы канадского правительства.

(сс) Presidencia de la República Mexicana Джастин Трюдо

«Я присоединяюсь к канадцам и международному экономическому сообществу, поздравляющим доктора Дэвида Карда с присуждением ему премии Государственного банка Швеции памяти Альфреда Нобеля, известной также как Нобелевская премия в области экономики, за его важный вклад в экономику труда», — говорится в заявлении.

По его словам, работа Карда бросила вызов существующим представлениям в области причинно-следственной связи между занятостью и зарплатой, «значительно повысив понимание рынка труда за последние несколько десятилетий».

Как сообщало ИА REGNUM, половину премии получит Кард за его «эмпирический вклад в экономику труда». Вторую половину вручат Ангристу и Имбенсу «за их методологический вклад в анализ причинно-следственных связей».

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