Богота, 12 октября, 2021, 08:19 — ИА Регнум. За последние сутки в Колумбии было выявлено свыше 1 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 12 октября сообщает министерство здравоохранения и социальной защиты страны на своей странице в соцсети в Twitter.

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По данным ведомства, за минувшие 24 часа в стране выявили 1089 новых заразившихся SARS-CoV-2 и в результате этого их общее число стало составлять 4 973 325.

Также указывается, что за этот же период в Колумбии от COVID-19 скончалось 32 пациента и теперь суммарное количество летальных исходов выросло до 126 655.

При этом уточняется, что на данный момент в стране 4 816 568 человек вылечились от нового заболевания.

Отметим, днем ранее в Колумбии за сутки было выявлено 1518 новых заразившихся коронавирусной инфекцией.