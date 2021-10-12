Кишинёв, 12 октября, 2021, 08:18 — ИА Регнум. В Молдавии в течение суток 11 октября выявили 535 случаев заражения коронавирусом в ходе 2192 исследований. Об этом сообщает пресс-служба минздрава республики.

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За время пандемии, по данным министерства, в стране выявили 307 182 носителя SARS-CoV-2. Из них признаны медиками выздоровевшими 289 246 человек, в том числе 331 — за последние сутки.

В больницах республики разместили 2140 пациентов с COVID-19, из которых 145 находятся в тяжёлом состоянии. За время пандемии в 7048 случаях пациенты с диагнозом «коронавирусная инфекция» скончались. За последние сутки в стране зафиксировали 24 таких случая.

Днём ранее в Молдавии выявили 670 носителей SARS-CoV-2 в результате проведения 3966 тестов. Выздоровевшими врачи признали 835 человек, скончались 22 пациента с COVID-19.