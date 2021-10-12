В Бразилии за сутки выявили около 7 тыс. носителей коронавируса
Бразилиа, 12 октября, 2021, 08:15 — ИА Регнум. За истекшие сутки на территории Бразилии было выявлено свыше 6,9 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 12 октября сообщает минздрав страны.
Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: медики призывают к «радикальным решениям» — все новости»
По данным ведомства, за последние 24 часа в стране выявили 6918 новых заразившихся SARS-CoV-2, в результате чего их общее число стало составлять 21 582 738.
Также сообщается, что за это же время в Бразилии от COVID-19 скончались 202 пациента и теперь суммарное количество летальных исходов достигло 601 213.
При этом уточняется, что на данный момент в стране 20 694 669 человек вылечились от нового заболевания.
Отметим, днем ранее в Бразилии за сутки было выявлено 8639 новых заразившихся коронавирусной инфекцией.