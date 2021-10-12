Бразилиа, 12 октября, 2021, 08:15 — ИА Регнум. За истекшие сутки на территории Бразилии было выявлено свыше 6,9 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 12 октября сообщает минздрав страны.

(сс) Paulo H. Carvalho. Agência Brasília Сдача анализа на коронавирус в Бразилии

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По данным ведомства, за последние 24 часа в стране выявили 6918 новых заразившихся SARS-CoV-2, в результате чего их общее число стало составлять 21 582 738.

Также сообщается, что за это же время в Бразилии от COVID-19 скончались 202 пациента и теперь суммарное количество летальных исходов достигло 601 213.

При этом уточняется, что на данный момент в стране 20 694 669 человек вылечились от нового заболевания.

Отметим, днем ранее в Бразилии за сутки было выявлено 8639 новых заразившихся коронавирусной инфекцией.