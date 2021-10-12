Буэнос-Айрес, 12 октября, 2021, 08:11 — ИА Регнум. За истекшие сутки в Аргентине было выявлено свыше 400 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 12 октября сообщает минздрав страны.

Permkrai.ru Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: медики призывают к «радикальным решениям» — все новости»

По информации ведомства, за последние 24 часа в стране выявили 416 заразившихся SARS-CoV-2 и в результате этого их общее число стало составлять 5 266 275.

Также сообщается, что за этот же период в Аргентине от COVID-19 скончались 18 пациентов и потому суммарное количество летальных исходов достигло 115 941.

При этом уточняется, что на данный момент в стране 54 115 894 человека прошли вакцинацию от нового заболевания, из которых 23 928 986 получили обе дозы вакцины.

Отметим, днем ранее в Аргентине за сутки был выявлен 331 новый заразившийся коронавирусной инфекцией.