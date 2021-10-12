Москва, 12 октября, 2021, 08:10 — ИА Регнум. Превышение эпидемических порогов заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) зарегистрировано в 62 субъектах России. Об этом 12 октября сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

Дарья Антонова ИА REGNUM Эпидемия гриппа

Превышение недельных порогов заболеваемости ОРВИ отмечено как среди взрослого населения, так и среди детей от семи до 14 лет.

Кроме того, отмечается, что в настоящее время Роспотребнадзор ведёт мониторинг вакцинации населения от гриппа, которая проводится во всех регионах России. По состоянию на 8 октября прививку от гриппа получили более 25,6 млн человек, что составляет 17,6% от общего населения страны.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в России была разработана платформа для единой вакцины, которая будет эффективна как от гриппа, так и от COVID-19.