Астана, 12 октября, 2021, 08:06 — ИА Регнум. За истекшие сутки на территории Казахстана было выявлено 1499 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 12 октября сообщает минздрав страны.

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По данным ведомства, в результате этого общее число заразившихся SARS-CoV-2 в стране стало составлять 907 140.

Также сообщается, что суммарное количество летальных исходов от COVID-19 в Казахстане на сегодняшний день достигло 11 584.

При этом уточняется, что на данный момент в стране 9550 человек находится в стационарах, из которых 197 в тяжелом состоянии и 128 подключены к аппаратам ИВЛ.

Отметим, днем ранее в Казахстане за сутки было выявлено 1717 новых заразившихся коронавирусной инфекцией.