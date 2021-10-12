Пекин, 12 октября, 2021, 08:03 — ИА Регнум. По меньшей мере четыре человека стали жертвами обвала на угольной шахте «Хуцзяхэ» в китайской провинции Шэньси на северо-западе страны 11 октября, сообщается на сайте региональных властей.

hangela Шахта

В результате инцидента также серьезно пострадали еще четыре человека. Они находятся в больнице. Шахта принадлежит компании «Шэньси Мэй Биньчан». По факту ЧП проводится расследование.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине августа произошла авария на шахте в уезде Ганга Хайбэй-Тибетского автономного округа китайской провинции Цинхай. В результате случившегося погибли 19 горняков.