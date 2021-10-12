Якутск, 12 октября, 2021, 07:58 — ИА Регнум. В Якутии выявлено максимальное ежесуточное количество новых больных COVID-19 за всё время пандемии. За сутки заразились 245 человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 12 октября в оперативном штабе республики. Большинство новых заболевших — 126 человек — жители Якутска.

Иван Шилов ИА REGNUM Тест на COVID-19

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10 октября в регионе погибли от COVID-19 13 пациентов, это также «рекордное» количество за последние несколько месяцев. Всего с начала пандемии коронавирус унёс жизни 1297 человек, заболели 56 632.

В соцсетях жители региона сообщают о нехватке кислорода для пациентов. Им обеспечивают в основном только тяжёлых больных, хотя нуждающихся больше.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Якутии совершило ошибку, не создав год назад в республике кислородные станции. Об этом заявил глава региона Айсен Николаев на совещании с министрами. Он был возмущён тем, что мнение главврачей региональных больниц не было учтено, и сейчас кислород доставляют из других регионов. На жизни людей экономить нельзя, констатировал глава республики.