Сува, 12 октября, 2021, 07:48 — ИА Регнум. Власти Фиджи намерены открыть границы для посещения привитых против COVID-19 туристов из ряда стран, заявил глава правительства республики Фрэнк Баинимарама в эфире радиостанции Fijivillage.

(сс) Björn Groß Фиджи

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По его словам, на Фиджи смогут приехать полностью прошедшие курс вакцинации путешественники из Австралии, Великобритании, Германии, Новой Зеландии, Южной Кореи, США, Франции, Японии, Швейцарии, Катара, Канады, ОАЭ и Испании. Предполагается, что меры начнут действовать с 11 ноября.

При этом вакцинированным туристам не будет нужно соблюдать карантин. Тем не менее требование о предоставлении ПЦР-теста на выявление коронавирусной инфекции, сделанного не ранее чем за 72 часа до полета, останется обязательным для всех.

По последним данным, на Фиджи с начала пандемии выявили более 51 тыс. зараженных коронавирусом нового типа. От осложнений COVID-19 в республике умерли 653 человека.