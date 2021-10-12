Гавана, , 07:19 — REGNUM Два легковых автомобиля столкнулись на востоке Кубы, сообщает портал Cubadebate.

ДТП Иван Шилов © ИА REGNUM

Сообщается, что авария произошла возле города Карменате в провинции Лас-Тунас. После столкновения одна из легковушек загорелась. В результате ДТП погибли не менее шести человек. Других подробностей произошедшей дорожной аварии не приводится.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 июня пассажирский автобус врезался в строительный кран на Кубе. В результате аварии погиб один человек, еще 26 получили различные травмы. Всех пострадавших госпитализировали.