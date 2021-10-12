Тегеран, 12 октября, 2021, 08:41 — ИА Регнум. 11 октября министерство здравоохранения Ирана объявило, что число смертей от пандемии коронавирусной инфекции по стране увеличилось до 122 868, причем 276 иранцев погибли от смертельного вируса за последние 24 часа. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

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«Еще 276 иранцев скончались от коронавирусной инфекции (COVID-19) за последние 24 часа, в результате чего общее число погибших достигло 122 868», — сообщило министерство здравоохранения Ирана.

Согласно приведённым данным, за последние 24 часа было выявлено 13 504 новых случая заражения COVID-19, при этом 1 968 человек госпитализированы. Министерство здравоохранения Ирана отметило, что 5 234 010 пациентов из общего числа 5 716 394 инфицированных выздоровели или были выписаны из больниц.

В заявлении подчеркивается, что 5218 пациентов с COVID-19 находятся в критическом состоянии в отделениях интенсивной терапии. Министерство здравоохранения также объявило, что 45 748 724 иранца получили первую дозу вакцины против коронавируса.