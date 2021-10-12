Тегеран, 12 октября, 2021, 08:58 — ИА Регнум. 10 октября председатель Ассамблеи целесообразности Ирана Садек Амоли Лариджани осудил теракт, совершенный террористом-смертником в шиитской мечети в Кундузе (Афганистан), заверив, что подобные действия не подорвут единство мусульман. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

«Горький инцидент в районной мечети Ханабад в провинции Кундуз, который привел к гибели и ранениям большого числа мусульман, разбил сердца свободных людей, шиитов и других верующих», — сказал аятолла Лариджани.

Он отметил, что «доминирующие страны, которые способствовали формированию террористических движений, теперь молчат, как будто права человека принадлежат только угнетателям, стремящимся к доминированию». «Мы твердо заявляем, что такие слепые шаги не нарушат единства мусульман», — подчеркнул он, осуждая данное нападение.

Ранее террорист-смертник ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) напал на шиитскую мечеть в Кундузе, убив 150 прихожан и ранив по меньшей мере 200 человек.