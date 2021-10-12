Тегеран, 12 октября, 2021, 08:43 — ИА Регнум. 10 октября Общество красного полумесяца Ирана (RCS) доставило в министерство здравоохранения 24-ю партию импортных вакцин против COVID-19, содержащих 6 миллионов доз. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: медики призывают к «радикальным решениям» — все новости»

Глава RCS Карим Хеммати отметил, что за последнюю неделю организация получила 18 миллионов доз вакцины против COVID-19 тремя партиями. Он подчеркнул, что с мая 2021 года в страну было импортировано в общей сложности 58 390 000 доз вакцины против коронавируса.

По словам Хеммати, к настоящему времени в Иране введено 63 миллиона доз вакцины, причем 44 378 234 человека получили первую дозу, а 18 600 554 получили оба укола.

Он отметил, что RCS внесла свой вклад в усилия по сдерживанию пандемии COVID-19, как посредством социальных мероприятий, таких как обеспечение нуждающихся людей санитарными материалами и продуктами питания, так и создание медицинских центров с надлежащим медицинским оборудованием, включая аппараты искусственной вентиляции легких.