Буэнос-Айрес, 12 октября, 2021, 06:49 — ИА Регнум. За прошедшие сутки 416 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией было выявлено в Аргентине. Об этом 12 октября сообщает пресс-служба минздрава страны в Twitter.

Pixabay.com Флаг Аргентины

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За последние 24 часа число пациентов, скончавшихся от последствий заболевания COVID-19 составило 18 человек. Общее количество заражений коронавирусом в латиноамериканской стране с начала пандемии составило 5 266 275 случаев, число летальных исходов достигло 115 941.

Отмечается, что в Аргентине полный курс вакцинации от COVID-19 прошли 50% жителей старше 18 лет. Всего в стране на сегодняшний день вакцинацию прошли 54 115 894 человека, из них полностью привились 30 186 908 человек.

Ранее ИА REGNUM сообщало о 1,2 тыс. новых случаев заражения коронавирусом в Аргентине.