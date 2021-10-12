Москва, 12 октября, 2021, 06:28 — ИА Регнум. Рост среднегодовой температуры в Москве составил 2,4 градуса с 1780 года. Об этом 11 октября сообщил ведущий научный сотрудник кафедры метеорологии и климатологии географического факультета МГУ Михаил Локощенко на фестивале NAUKA 0+.

Alexx Zimin Осень. Москва

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Специалист уточнил, что летом и в начале осени климатические изменения остались незначительны. Наиболее ярко потепление проявляется в зимние и весенние месяцы. Так называемый городской «остров тепла» проявляется в разнице температур в сравнении с сельской местностью. Если в городе дополнительный рост температур составил 2,4 градуса, то в сельской местности это повышение значительно слабее — 0,7 градусов.

Как пояснил учёный, первые инструментальные измерения температуры в Москве состоялись в 1780 году. До этого в Москве у некоторых жителей были барометры и термометры, но пользоваться ими они не умели.

Первое потепление в Москве началось в конце XVIII века, оно сменилось относительно недолгим похолоданием. Затем, уже в конце XIX века пришёл этап нового потепления, который продолжается до сих пор, но уже с небольшим замедлением в последние десятилетия.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что мотоциклистам в Москве и Подмосковье метеорологи посоветовали перейти на «осенний режим» езды.