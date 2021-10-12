Токио, 12 октября, 2021, 06:26 — ИА Регнум. Правительство Японии собирается начать прививать жителей страны третьей дозой вакцины против коронавирусной инфекции уже в декабре. Об этом заявил японский премьер-министр Фумио Кисида в ходе пленарного заседания в парламенте.

Цитата из к/ф «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика». Реж. Леонид Гайдай. 1966. СССР Вакцинация

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«Мы ведем подготовку к тому, чтобы начать вакцинацию третьей дозой самое ранее уже с декабря», — заявил он.

Кисида подчеркнул, что японские власти стараются осуществить постепенную вакцинацию японцев третьей дозой препарата. Ранее власти Японии обещали пожилым гражданам обеспечить возможность получить третью дозу вакцины против COVID-19 в январе 2022 года. Тем не менее благодаря ускорению темпов вакцинации прививки третьими дозами начнутся еще до окончания 2021 года.