В Японии подготовили план по третьим прививкам против COVID-19
Токио, 12 октября, 2021, 06:26 — ИА Регнум. Правительство Японии собирается начать прививать жителей страны третьей дозой вакцины против коронавирусной инфекции уже в декабре. Об этом заявил японский премьер-министр Фумио Кисида в ходе пленарного заседания в парламенте.
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«Мы ведем подготовку к тому, чтобы начать вакцинацию третьей дозой самое ранее уже с декабря», — заявил он.
Кисида подчеркнул, что японские власти стараются осуществить постепенную вакцинацию японцев третьей дозой препарата. Ранее власти Японии обещали пожилым гражданам обеспечить возможность получить третью дозу вакцины против COVID-19 в январе 2022 года. Тем не менее благодаря ускорению темпов вакцинации прививки третьими дозами начнутся еще до окончания 2021 года.